Роспотребнадзор не исключил возможность завоза холеры в Россию

Фото: 123RF/vectorfusionart

Напряженность из-за роста заболеваний холерой в мире увеличивается, не исключены завозные случаи на территорию России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в мае специалисты оценили готовность всех медучреждений, пунктов пропуска через госграницу, а также аэропортов.

"Определены все контрольные критические точки, то есть мы увеличили объем своей работы, объем мониторинга для того, чтобы не пропустить инфекцию, и считаем, что это совершенно правильно, и будем эту работу продолжать", – цитирует Попову ТАСС.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что важно не ослабить достигнутую готовность и не уменьшить мониторинг.

Ранее в Воронежской области обнаружили холеру у туриста, вернувшегося из Индии. Также заболевание было выявлено у жителя Подмосковья, который прибыл в Россию тем же авиарейсом.

При этом в Роспотребнадзоре указывали, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем. В ведомстве призывали россиян не верить ложной информации об угрозе распространения холеры.