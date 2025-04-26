В Воронежской области выявлен случай холеры у вернувшегося из Индии туриста

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В Воронежской области выявлен случай заболевания холерой у вернувшегося из Индии туриста. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Турист прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай холеры был подтвержден у жителя Московской области, который прибыл этим же рейсом.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что после выявления первого случая холеры ведомство установило круг всех лиц, которые контактировали с заболевшим. Всего было установлено более 300 человек в 33 регионах страны, включая пассажиров, прибывших этим же рейсом.

В результате сотрудникам Роспотребнадзора удалось своевременно выявить заболевание у второго заболевшего.

"В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики", – отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что в данный момент проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Люди, которые контактировали с заболевшим, уже установлены и взяты под медицинское наблюдение.

"Рисков распространения заболевания нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", – заключили в ведомстве.

Первый случай холеры был выявлен у 40-летнего мужчины, который пробыл за границей 9 дней. Заболевший посещал несколько индийских городов и выезжал в Непал, употреблял проточную фильтрованную воду из-под крана и питался в различных заведениях.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда вернулся в Россию. В настоящее время пациент находится в мельцеровском изолированном боксе. Его состояние оценивается как удовлетворительное, в лечении пациента фиксируется положительная динамика.