В Подмосковье выявлен случай холеры у вернувшегося из Индии туриста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Подмосковье выявлен завозной случай холеры у 40-летнего мужчины, который приехал в Москву из Индии в понедельник, 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве напомнили, что предупреждали ранее о рисках возможного завоза этого вируса из неблагополучных стран. По этой причине специалисты Роспотребнадзора были готовы к подобным ситуациям. Сейчас они проводят необходимые противоэпидемические мероприятия, которые до этого отрабатывались во время учений.



Роспотребнадзор добавил, что житель Подмосковья отдыхал один в Индии в период с 11 по 20 апреля. Во время своего путешествия он посещал несколько индийских городов и выезжал в Непал. Сам мужчина рассказывал, что употреблял проточную фильтрованную воду из-под крана, а питался в различных заведениях страны. Плохо ему стало, когда он приехал в Россию.

После того как мужчина обратился за медпомощью, его доставили в инфекционный стационар. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Кроме того, врачи фиксируют в его лечении положительную динамику.

Специалистами ведомства уже определен круг контактных лиц – это 321 человек из 33 регионов России. В это число входят не только члены семьи, но и пассажиры, с которыми летел мужчина, а также врачи скорой помощи. Все они находятся под наблюдением медиков. Пока ни у кого не выявлено симптомов холеры, уточнил Роспотребнадзор.

"Ситуация держится на строгом контроле Роспотребнадзора", – сказано в заявлении ведомства.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее уточнял, что холера в Россию может быть завезена из Турции. Однако, по его словам, в этом нет ничего страшного. Но он призывал быть граждан осторожнее.

Эпидемиолог уверен, что в случае появления в России рисков, связанных с холерой, профильные ведомства смогут быстро на них отреагировать. Именно поэтому не стоит поддаваться панике, отметил Онищенко.

