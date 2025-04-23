Академик РАН Онищенко не исключил возможности завоза холеры в РФ

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Не исключен завоз холеры в Россию, в том числе из Турции, сообщил ТАСС со ссылкой на эпидемиолога, заместителя президента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко.

Эпидемиолог заверил, что ничего страшного в этом нет, но нужно быть осторожнее.

"Кстати, из Турции вы точно можете привезти холеру, это я вам с гарантией говорю", – сказал он, добавив, что лучше туда не ехать.

Как уточнил Онищенко, циркуляция холеры в последние годы активизировалась. Этот вирус сопровождает техногенные или природные катастрофы из-за резкого ухудшения условий жизни человека.

Академик РАН уверен, что в случае появления в РФ рисков, связанных с холерой, профильные ведомства смогут быстро на них отреагировать. Именно поэтому не стоит поддаваться панике, отметил эпидемиолог.

Холера является опасной инфекционной болезнью, вызываемой холерными вибрионами. Она может возникнуть при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за возможными инфекциями, которые могут быть завезены в Россию туристами. В ведомстве призвали граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.