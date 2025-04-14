Инфекционист Вознесенский: от "мышиной лихорадки" можно впасть в кому

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Острая почечная недостаточность, инфекционно-токсический шок и даже кома могут развиться в результате заражения "мышиной лихорадкой". Об этом Москве 24 рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте числа заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 2025 году. Это заболевание еще называют "мышиной лихорадкой". Ситуацию в ведомстве объяснили цикличностью вспышек болезни, которые фиксируются каждые четыре-пять лет.

По словам Сергея Вознесенского, "мышиная лихорадка" довольно распространена на территории России. Это сезонное заболевание, которое чаще наблюдается осенью и зимой, однако вероятность заражения весной и летом тоже существует.





Сергей Вознесенский доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Передается ГЛПС преимущественно от грызунов. Заражение может произойти как через воздух при вдыхании пыли с выделениями больных животных, так и при употреблении воды и продуктов питания, с которыми они контактировали.

Таким образом, в зоне риска те, кто так или иначе контактирует с грызунами. Среди них в том числе жители сельской местности, любители проводить много времени на даче или в лесу. К последним, в частности, относятся охотники и грибники, перечислил эксперт.

По его словам, поначалу заболевание сопровождается неспецифическими симптомами вроде лихорадки и головной боли. Однако они могут держаться не четыре-пять дней, как при тех же респираторных заболеваниях, а семь-восемь. Поэтому, если после пяти суток не становится легче, надо срочно обратиться к врачу, отметил Вознесенский.





Сергей Вознесенский доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Также ГЛПС характеризуется нарушением сознания, появлением высыпаний на коже и желтухой. А одними из самых грозных последствий могут стать острая почечная недостаточность и инфекционно-токсический шок, из-за чего человек даже рискует впасть в кому.

Чтобы обезопасить себя, врач посоветовал не пить воду из непроверенных источников – лучше использовать бутилированную или из-под крана в крупных населенных пунктах. Работать с землей лучше только с использованием инструментов, а на руки необходимо надевать хозяйственные перчатки.

"При этом любые открытые раны важно сразу обрабатывать любыми обеззараживающими средствами, потому как через них тоже может произойти заражение", – предупредил инфекционист.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о часто обостряющихся заболеваниях весной. Среди них – сенная лихорадка и астма, которые традиционно начинают проявляться из-за цветения деревьев и трав. Также обостряются гастриты, рефлюкс-эзофагиты и язвы.

