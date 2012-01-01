Врач Меркулова рассказала об особенностях работы иммуномодуляторов

Препараты для иммунитета не защищают организм от вирусов, а лишь помогают ему адаптироваться. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Виктория Меркулова в программе "Доктор 24".

Что такое иммунитет

По словам Виктории Меркуловой, иммунитет – одновременно сложная и простая система адаптивного ответа на инфекцию, которая делится на структуры. Самая понятная ее часть – слизистые оболочки. Они первыми "встречают" вирусы и бактерии, а находятся в глазах, носовой и ротовой полостях.

Когда инфекция попадает на слизистые, иммунитет активизируется. Клетки "захватывают" патогены и передают их другим компонентам системы, которые начинают вырабатывать защитные антитела.





Виктория Меркулова аллерголог-иммунолог Однако не менее важно учитывать количество вирусов или бактерий, попадающих в организм. Если их мало, то защитные силы иммунной системы справятся.

Работа иммуномодуляторов

Иммуномодуляторы, которые нередко принимают при простудах, – группа синтетических препаратов. Их можно использовать только после одобрения врача. Они действуют как адаптогены, помогая организму выйти из состояния дисбаланса, наподобие хорошего сна или регулярной физической активности. Эти лекарства адаптируют внутреннюю систему, то есть больше относятся к иммуностимуляторам.





Виктория Меркулова аллерголог-иммунолог Стимуляторы действуют на небольших участках и не могут вызвать такие серьезные последствия, как онкология. Однако их избыточный прием приводит к аутоиммунным или аллергическим заболеваниям.

Для безопасной защиты в сезон простуд врач рекомендует своевременно вакцинироваться против гриппа и следить за гигиеной. Например, важно мыть руки – это существенно снижает вероятность заболеть.

Также иммунная система обновляется во сне, поэтому следует хорошо высыпаться, чтобы поддержать ее работу, подытожила Меркулова.