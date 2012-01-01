Терапевт Гучин рассказал о главных преимуществах озонотерапии

Озон хорошо воспринимается организмом и не дает побочных эффектов. О пользе лечения природным газом рассказал врач-терапевт и пульмонолог Игорь Гучин в программе "Доктор 24".

Крепкий иммунитет

Озонотерапия – лечение природным газом, который обладает целебными свойствами. Его нередко можно ощутить на улице после грозы или в лесу.





Игорь Гучин врач-терапевт, пульмонолог Наибольшая концентрация озона на Земле находится в стратосфере, на высоте от 20 до 50 километров. Он формируется под воздействием мощного ультрафиолетового излучения солнца.

Озон улучшает кровоснабжение всего организма. Газ могут вводить внутривенно, а также в виде аутогемотерапии, где используется кровь пациента.

В отличие от азота, который чреват развитием эмболии (закупорка сосуда – Прим. ред.), озон хорошо растворим. Дело в том, что в крови уже содержится часть вещества – кислород, поэтому лечение не дает побочных эффектов, отметил эксперт.

Люди с хорошей иммунной защитой легче переносят заболевания после введения природного газа, особенно на ранних стадиях болезней. Однако этот способ не заменит вакцинацию, подчеркнул врач.





Игорь Гучин врач-терапевт, пульмонолог Чтобы создать коллективный иммунитет, 70% населения должно быть привито. При этом введение озона стимулирует активацию организма, особенно если газ используют до или после вакцинации.

Лечение кожных болезней

Также озонотерапию используют во время лечения дерматологических заболеваний. В таких случаях газ вводится в область воспаления в объеме 3-5 миллилитров. После этого кровоснабжение улучшается, а заживление рубцов ускоряется.

Перед курсом озонотерапии необходимо исключить курение и проконсультироваться с врачом. Ему следует знать о случаях сердечно-сосудистых катастроф, а также проверить уровень тиреотропного гормона. Если его много, это сигнализирует о тиреотоксикозе (повышенный уровень гормонов щитовидной железы), что является противопоказанием.

Лечение озоном рекомендуют проходить не менее двух раз в год, иначе оно не даст эффекта. Во время процедуры концентрация газа определяется в миллиграммах на литр или микрограммах на миллилитр, в зависимости от потребностей пациента, заключил Гучин.