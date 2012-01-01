Терапевт Гучин рассказал о главных преимуществах озонотерапии

Озон хорошо воспринимается организмом и не дает побочных эффектов. О пользе лечения природным газом рассказал врач-терапевт и пульмонолог Игорь Гучин в программе "Доктор 24".
Крепкий иммунитет
Озонотерапия – лечение природным газом, который обладает целебными свойствами. Его нередко можно ощутить на улице после грозы или в лесу.
Озон улучшает кровоснабжение всего организма. Газ могут вводить внутривенно, а также в виде аутогемотерапии, где используется кровь пациента.
В отличие от азота, который чреват развитием эмболии (закупорка сосуда – Прим. ред.), озон хорошо растворим. Дело в том, что в крови уже содержится часть вещества – кислород, поэтому лечение не дает побочных эффектов, отметил эксперт.
Люди с хорошей иммунной защитой легче переносят заболевания после введения природного газа, особенно на ранних стадиях болезней. Однако этот способ не заменит вакцинацию, подчеркнул врач.
Лечение кожных болезней
Также озонотерапию используют во время лечения дерматологических заболеваний. В таких случаях газ вводится в область воспаления в объеме 3-5 миллилитров. После этого кровоснабжение улучшается, а заживление рубцов ускоряется.
Перед курсом озонотерапии необходимо исключить курение и проконсультироваться с врачом. Ему следует знать о случаях сердечно-сосудистых катастроф, а также проверить уровень тиреотропного гормона. Если его много, это сигнализирует о тиреотоксикозе (повышенный уровень гормонов щитовидной железы), что является противопоказанием.
Лечение озоном рекомендуют проходить не менее двух раз в год, иначе оно не даст эффекта. Во время процедуры концентрация газа определяется в миллиграммах на литр или микрограммах на миллилитр, в зависимости от потребностей пациента, заключил Гучин.