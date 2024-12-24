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Роспотребнадзор следит за ситуацией с холерой в Мьянме и Таиланде. В России на данный момент эпидемиологическая ситуация стабильная, передает пресс-служба ведомства.

"Вспышка холеры наблюдается в приграничном с Таиландом городе Мьянмы – Шве Кокко, где, по данным СМИ, за последний месяц выявлено порядка 300 случаев", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что два случая холеры зафиксировали у прибывшей в Таиланд из Мьянмы беременной женщины и ее родственника.

В свою очередь, в России эпидситуация по холере постоянно контролируется, в стране системно проводится комплекс мер, направленный на профилактику инфекции, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в Руанде завершилась вспышка вируса Марбург. По данным местного Минздрава, за последние 42 дня в стране не зафиксировано новых случаев заражения.

При этом с середины сентября 2024 года, когда произошла вспышка данного заболевания в стране, было зарегистрировано 66 случаев заболевания, из которых 15 завершились летальным исходом.