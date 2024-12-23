В ВОЗ назвали тревожной эпидемиологическую ситуацию с оспой обезьян в Африке

23 декабря, 17:57Общество
Фото: ТАСС/EPA/MOISE KASEREKA
Эпидемиологическая ситуация с оспой обезьян в Африке остается тревожной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
По ее информации, все еще продолжаются вспышки в Демократической Республике Конго, Уганде и Бурунди. В ноябре 2024 года специалисты зарегистрировали 2 726 новых подтвержденных случаев оспы.
В период с 1 января 2022 года по 30 ноября 2024 года в 127 странах зарегистрировали в общей сложности 117 663 случая заболевания оспой обезьян и 263 случая смерти.
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в ноябре в центральной канадской провинции Манитоба. Этот случай связан с поездками и вспышкой вируса в Центральной и Восточной Африке. Пациента уже обследовали и отправили домой.
В Роспотребнадзоре исключили риски распространения разновидности оспы обезьян lb в России. Как пояснили в ведомстве, клада Ib была впервые обнаружена в Демократической Республике Конго (ДРК) и зарегистрирована в апреле 2024 года. Данной кладой преимущественно затронуты восточные районы ДРК и соседние страны.
Сотрудники Роспотребнадзора отслеживают вспышки вирусных инфекций по всему миру