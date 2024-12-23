В ВОЗ назвали тревожной эпидемиологическую ситуацию с оспой обезьян в Африке

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Эпидемиологическая ситуация с оспой обезьян в Африке остается тревожной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По ее информации, все еще продолжаются вспышки в Демократической Республике Конго, Уганде и Бурунди. В ноябре 2024 года специалисты зарегистрировали 2 726 новых подтвержденных случаев оспы.

В период с 1 января 2022 года по 30 ноября 2024 года в 127 странах зарегистрировали в общей сложности 117 663 случая заболевания оспой обезьян и 263 случая смерти.

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в ноябре в центральной канадской провинции Манитоба. Этот случай связан с поездками и вспышкой вируса в Центральной и Восточной Африке. Пациента уже обследовали и отправили домой.

В Роспотребнадзоре исключили риски распространения разновидности оспы обезьян lb в России. Как пояснили в ведомстве, клада Ib была впервые обнаружена в Демократической Республике Конго (ДРК) и зарегистрирована в апреле 2024 года. Данной кладой преимущественно затронуты восточные районы ДРК и соседние страны.