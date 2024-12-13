Попова: у РФ есть прототипы вакцины против птичьего гриппа

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В России созданы прототипы вакцины и тест-системы для выявления птичьего гриппа, но необходимости в их применении на данный момент нет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России".

По ее данным, тест-системы созданы уже на все известные возможные последовательности.

"Они сегодня еще не нужны, но они у нас есть, мы готовы их масштабировать", – цитирует ее "Интерфакс".

Ранее Попова уже рассказывала, что птичий грипп имеет высокие риски распространения из-за возможности его межвидового перехода, однако их необходимо предупредить. В это же время ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в РФ является стабильной, фиксируется лишь небольшой рост заболевших.

