Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 8% за неделю

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В России за прошедшую неделю, с 2 по 8 декабря, показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 7,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость коронавирусом составила 23,16 на 100 тысяч человек. Рост заболеваемости наблюдается в 64 регионах России, в том числе в 26 из них – более значительный, чем в среднем по стране.

За обозначенный период в России было зарегистрировано 2 850 случаев госпитализации пациентов с COVID-19, что на 3,3% больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций наблюдался в 42 регионах страны, в том числе в 22 субъектах показатели превысили средние по стране.

В течение семи дней 30 628 человек, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, смогли полностью выздороветь. Это на 7,3% больше, чем неделей ранее. За этот же период времени скончались 47 человек.

С 25 ноября по 1 декабря число заболевших гриппом и ОРВИ россиян выросло на 5%. В течение этого периода на территории всей страны было зарегистрировано 769,5 тысячи случаев заболевания. При этом средний по стране показатель оказался превышен на территории 45 регионов России. Вместе с тем 17,5% заболеваемости зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Преобладающими в структуре выявленных респираторных вирусов оказались вирусы негриппозной этиологии. На этом фоне положительные находки вирусов гриппа остаются единичными.