Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% за неделю

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Число заболевших гриппом и ОРВИ россиян выросло на 5% за прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В течение этого периода на территории всей страны было зарегистрировано 769,5 тысячи случаев заболевания. При этом средний по стране показатель оказался превышен на территории 45 регионов России. Вместе с тем 17,5% заболеваемости зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Преобладающими в структуре выявленных респираторных вирусов оказались вирусы негриппозной этиологии. На этом фоне положительные находки вирусов гриппа остаются единичными. На данный момент прививку против гриппа имеют свыше 79,8 миллиона человек, подчеркнули представители службы.

Вместе с тем по итогам 48-й недели на территории страны было зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Этот показатель на 7,4% превышает результаты прошлой недели. При этом в России продолжает доминировать линия JN.1 и ее сублинии KS.1, JN.1.16.1.

Ранее СМИ писали, что в Москве и других регионах РФ растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Согласно статистике одной из лабораторий, в октябре – декабре 2023 года частота выявления бактерии Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла 4,9%, а за такой же период 2024-го показатель увеличился до 19,6%.

Однако Роспотребнадзор опроверг эту информацию, заявив, что ситуация с микоплазменной пневмонией в России находится под контролем. По данным ведомства, по итогам 47-й недели 2024 года в РФ показатель составил 27,98 на 100 тысяч населения, что ниже показателя прошлой недели на 5,2%.