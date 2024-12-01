"Известия": в России замечен рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

Фото: depositphotos/ia__64

В Москве и других российских регионах увеличивается число заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом газете "Известия" заявил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии одной из лабораторий, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

Согласно статистике лаборатории, заболеваемость такой пневмонией резко выросла за последний год. Так, в октябре – декабре прошлого года частота выявления Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла 4,9%, а за такой же период этого года показатель увеличился до 19,6%.

По словам эксперта, каждый год вспышка начиналась ближе к осени. В апреле – июне 2024 года микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%. Чаще всего болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом, уточнил он.

Об увеличении заболеваемости микоплазменной пневмонией сказал и врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин. Он указал, что вспышки болезни наблюдаются в разных регионах России. При этом болезнь протекает не явно, и люди, не зная своего диагноза, не изолируются и заражают других.

Между тем микоплазменная пневмония является атипичной формой пневмонии, которую вызывает бактерия Mycoplasma pneumoniae. Микоплазма требует специфического лечения, поскольку обычные антибиотики против нее неэффективны.

Как рассказал Ложкин, бактерия попадает в организм воздушно-капельным путем и у здорового человека долго находится в "спящем" состоянии. Однако при малейшем ослаблении иммунной системы микроорганизмы начинают размножаться.

В начале болезни симптомы похожи на ОРВИ. У человека появляется общая слабость, может наблюдать насморк, боль в горле и мышцах, озноб и легкий кашель. Если через 5–7 дней кашель или озноб не проходят, то необходимо обратиться к врачу и пройти КТ для выявления очагов воспаления.

Микоплазменная пневмония, уточнил пульмонолог, опасна не только долгим отсутствием симптомов, но и сложностью подбора лекарств. Так, большая часть антибактериальных препаратов действует на ферменты клеточных стенок бактерий, а микоплазма вместо этого имеет цитоплазматическую мембрану, объяснил врач.

Для защиты от атипичных пневмоний, в том числе микоплазменной, нужно избегать массовых скоплений людей, мыть руки с мылом и проветривать помещения. Помимо этого, добавила врач-терапевт Анна Сажина, важно высыпаться, разнообразно питаться и чаще гулять на свежем воздухе, чтобы укреплять иммунитет.

Если же человек заболел, следует лечиться под контролем специалистов, продолжила Сажина. С ее слов, правильная дозировка и соблюдение срока приема антибиотиков важны для выздоровления и предотвращения развития устойчивости у бактерий.

Ранее Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ. Опасения вызвали два зарегистрированных случая заражения, выявленных за последний месяц в Казахстане. Однако сотрудники ведомства постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сибирская язва не передает от человека к человеку.