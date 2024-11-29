Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Угроза распространения сибирской язвы в России исключена. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает Агентство "Москва".

Опасения вызвали два зарегистрированных случая заражения, выявленных за последний месяц в Казахстане. Однако специалисты надзорного ведомства постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку.

"На приграничной с Казахстаном территории ситуация по сибирской язве стабильная", – добавили в Роспотребнадзоре и сказали, что заболевание не передается от человека к человеку.

Ранее в этом же месяце в ведомстве рассказывали о другом аналогичном случае, но в одном из районов Монголии, который граничит с Россией. Зараженным оказался мужчина, который занимался выпасом скота. Сейчас ситуация по сибирской язве в приграничных регионах стабильная.

