Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы

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В России нет риска массового распространения сибирской язвы, заболевание не передается от человека к человеку, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в одном из районов Монголии, расположенном на северо-западе страны и граничащем с Россией, был зафиксирован случай заражения сибирской язвой. Ее обнаружили у мужчины, который занимался выпасом скота. Диагноз подтвердили специалисты в ходе лабораторных исследований.

"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки. На приграничной территории с Монголией ситуация по сибирской язве стабильная", – сообщили в надзорном органе.

Там также напомнили, что возбудитель сибирской язвы может образовывать споры, которые устойчивы к окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение длительного времени.

Источником инфекции для человека являются больные сельскохозяйственные животные, такие как крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени и верблюды, а также термически необработанная пищевая продукция от этих животных.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о выявленном случае птичьего гриппа в Канаде. При этом в России случаев заражения людей не зарегистрировано.

Вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру с начала 2024 года. Роспотребнадзор контролирует ситуацию по зоонозным инфекциям в стране на постоянной основе.