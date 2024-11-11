Врач Осипов: Candida auris может возникнуть из-за неконтролируемого приема антибиотиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиян предупредили о смертельной грибковой инфекции Candida auris, которая поражает пациентов с ослабленным иммунитетом, в частности переболевших COVID-19. Она возникает из-за неконтролируемого приема антибиотиков, рассказал Москве 24 заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

"Антибиотик <...> подавляет нормальную флору кишечника, микрофлору человека. На этом неблагоприятном фоне начинается рост грибков. Лечится крайне трудно, а если человек выздоравливает, то остаются достаточно серьезные неврологические последствия", – подчеркнул эксперт.

Инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, сосуды, легкие, головной мозг. В зоне риска – пациенты с хроническими и онкологическими заболеваниями, а также ВИЧ-инфицированные.

Однако доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заверила, что в домашних условиях болезнь подхватить практически невозможно. По ее словам, опасность представляют инвазивные методы лечения, которые проводятся в госпиталях.

Препарата, который минимизировал бы инфекцию или вовсе ее устранил, нет, поэтому если человек заболевает, то в его организме происходит генерализованная грибковая инвазия. Она охватывает легкие и провоцирует возникновение кандидозного сепсиса.





Марият Мухина врач-инфекционист В наших стационарах такой инфекции нет, сейчас в основном эпицентры в Европе, Америке и Африке.

Из симптомов Candida auris медики отмечают сильную усталость, боль в мышцах, высокую температуру. Однако такие недомогания характерны и для других болезней. Обнаружить эту инфекцию в человеческом организме не так просто.

Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют заботиться о здоровье и укреплять иммунитет. Врач-иммунолог Антонина Саволюк посоветовала наладить режим сна, проводить больше времени на свежем воздухе и добавить в рацион продукты, обогащенные клетчаткой и натуральными витаминами.





Антонина Саволюк врач-иммунолог Замените сладкие продукты, которые с добавленным сахаром, на натуральные подсластители из фруктов и ягод. Это уже будет огромной защитой вашей иммунной системы.

Вместе с антибиотиками специалисты советуют принимать пробиотики. Сейчас говорить об эпидемии Candida auris среди россиян нельзя, ведь в отличие от ОРВИ и гриппа заразиться этой инфекцией воздушно-капельным путем невозможно.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о выявленном случае птичьего гриппа в Канаде. При этом в России случаев заражения людей не зарегистрировано.

Вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру с начала 2024 года. Роспотребнадзор контролирует ситуацию по зоонозным инфекциям в стране на постоянной основе. При этом подведомственные научные организации ведут мониторинг за межвидовым переходом вирусов гриппа птиц, а также изучают эпидемический и пандемический потенциал. Вместе с тем регулярно проводится обследование лиц, работающих с птицей.