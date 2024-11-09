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09 ноября, 16:06

Общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ

Фото: 123RF/peopleimages12

В России отсутствует риск распространения энтеровирусной инфекции. Речь, в том числе, идет о вирусе Коксаки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она высказалась об этом в кулуарах первой министерской конференции партнерского форума "Россия – Африка". Ее слова приводит ТАСС.

В начале ноября Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на вирус Коксаки. Представители ведомства приняли это решение на фоне распространения в некоторых телеграм-каналах сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

В свою очередь, в Минздраве Турции заявили об отсутствии на турецких курортах вируса, способного создать критическую ситуацию.

При этом, по данным СМИ, на энтеровирусную инфекцию уже пожаловались жители девяти регионов России. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, а также Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях увеличилось число зараженных. Департамент здравоохранения столицы подтвердил, что в городе были зафиксированы единичные случаи заболеваемости вирусом Коксаки.

Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших туристов, вернувшихся из Турции

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