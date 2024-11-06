Инфекционист Тимаков: паники из-за вируса Коксаки в РФ не должно быть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поводов для беспокойства по поводу вируса Коксаки в РФ нет. Заболевание изучено и диагностируется, рассказал в эфире радио КП врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

"Паники быть никакой не должно <...>. Ежегодно в нашей стране присутствует (вирус. – Прим.ред.). Просто сейчас стали активно уделять внимание этому вирусу средства массовой информации, потому как из Турции привезли еще дополнительную "порцию" этого вируса", – отметил он.

По словам специалиста, в группе риска находятся дети. Основными очагами заражения в настоящее время являются дошкольные учреждения, уточнил врач.

При этом, как он подчеркнул, вирус включает в себя 30 видов, а иммунитет формируется только к одному типу. Поэтому пока заболеваемость существует, добавил эксперт.

Между тем в Москве были зафиксированы единичные случаи заболеваемости вирусом Коксаки. Сейчас в столице складывается спокойная обстановка по заболеваемости подобными инфекциями. Каких-либо вспышек или крупных очагов инфекций среди детей не отмечается, заявила главный детский инфекционист столицы Людмила Мазанкова.

Вместе с тем СМИ писали, что на энтеровирусную инфекцию Коксаки жалуются жители уже девяти регионов России. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, а также Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях увеличилось число зараженных.

