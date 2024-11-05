Врач Онищенко: дети и пожилые подвержены риску заражения вирусом Коксаки

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Вирусом Коксаки могут заразиться дети детсадовского и школьного возраста, а также пожилые люди. Однако это не новая болезнь, она изучается с 1946 года, сообщает Life.ru со ссылкой на эпидемиолога, зампрезидента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко.

"Это энтеровирус, которым заражаются через пищу, через воду, можно заразиться и воздушно-капельным путем. Энтеро – значит, кишечник, может быть дисфункция кишечника. При плохом самочувствии определить наличие именно этого вируса может только врач", – сказал он.

В регионах, где зафиксировали активизацию вируса, врач призвал следить за детьми, которые выходят с каникул. По словам специалиста, необходимо проверять ребят на наличие признаков болезни, а заразившихся – изолировать. Кроме того, следует усилить дезинфекцию.

"Конечно, внимание уделять пожилым людям, потому что у них иммунная система ослаблена и они тоже могут быть жертвами этого заболевания. То есть в группе риска – дети и пожилые люди", – добавил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на неизвестный вирус. Представители ведомства приняли это решение на фоне распространения в некоторых телеграм-каналах сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

При этом администрация отеля опровергла информацию о массовом заболевании российских туристов.

Роспотребнадзор тем временем открыл горячую линию. Заразившихся граждан просят по номеру 8 (800) 555-49-43 сообщать период нахождения в Турции, место отдыха, отель, дату возвращения, состояние здоровья и симптомы заболевания.

