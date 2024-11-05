Иммунолог Лапа: за два года зараженный вирусом Коксаки перестает ходить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирус Коксаки, которым, по некоторым данным, заразились российские туристы в Турции, передается воздушно-капельным путем. Болезнь особенно опасна для взрослых в возрасте от 50 лет, предупредила в беседе с телеканалом "360" врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.

По словам специалиста, первыми симптомами заболевания являются сильная слабость, повышение температуры до 39 градусов и головные боли. Главным образом этот вирус проявляется на кожных покровах. У заболевших появляется мелкая красная сыпь, которую Лапа сравнила с геморрагиями – скоплениями крови. По ее словам, это связано с тем, что вирус крайне быстро проникает в сосуды.

"Но самый главный его признак – это очень сильная мышечная слабость. Человек практически не может ходить, и слабость, усталость такая, что она несравнима с действием никакого другого вируса – ни гриппа, ни COVID-19", – подчеркнула медик.

При этом дети переносят болезнь легче, отметила врач. По ее словам, их иммунная система работает хорошо, особенно если им еще не исполнилось 12 лет.

Лапа также рассказала, что уже сталкивалась с Коксаки. У инфицированных развивались сильнейшая миастения центрального генеза и потеря соединительной ткани. Во время болезни пациенты также быстро теряли мышечные запасы.

"Буквально за два года человек перестает ходить, не может он. Его усаживают в кресло. Он живет, принимает терапию определенную – и противовирусную, от миастении гормональную, нестероидную терапию. Но он очень быстро перестает ходить", – предупредила специалист.

При этом схема лечения зависит от того, как работает иммунная система каждого конкретного человека, отметила врач. Однако всем больным Коксаки будут необходимы сильные и длительные противовирусная, детоксикационная и гормональная терапии. В случае заражения крайне важно не затягивать с диагностикой и лечением, резюмировала Лапа.

Ранее, комментируя ситуацию с заражением Коксаки, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов подчеркнул, что напряженная ситуация с энеровирусами и ротавирусами наблюдается каждый год, а их вспышки в осенний период – стандартная ситуация. Это связано с тем, что люди приезжают из отпусков с детьми, после чего те идут в школу и "обмениваются" инфекциями.

