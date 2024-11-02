ТАСС: в отеле Антальи опровергли сообщения о заболевании российских туристов

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Администрация отеля Sirene Belek в турецкой Анталье опровергла информацию о массовом заболевании российских туристов во время отдыха, передает ТАСС.

"Никаких случаев заболеваний у нас не было и нет. Информация, которая распространяется на этот счет, не соответствует действительности", – заявили в отеле.

Ранее в некоторых телеграм-каналах начали распространяться сообщения о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek. Отмечалось, что заразиться успели уже несколько десятков туристов из России, в том числе и дети.

По данным СМИ, температура у заболевших держалась выше 39, и при этом сбить ее лекарствами самостоятельно не удавалось. Из-за этого заразившимся пришлось обращаться в больницу.

Согласно одной из версий, туристы якобы заразились вирусом коксаки, на это указывает сыпь на руках и ногах, которая появилась у некоторых заболевших детей. По другой версии, отдыхающие в отеле подхватили одну из разновидностей ковида, так как многие из них жалуются в том числе на ломоту в костях, потерю аппетита и расстройство живота.

Еще один вариант – ротавирус, однако лишь у некоторых заболевших наблюдается тошнота или рвота. При этом почти всем больным поставили диагноз "острая инфекция, неуточненная" и выписали антибиотики и противоинфекционные препараты. Между тем анализы туристов показывают, что в их организме наблюдается повышенный уровень C-реактивного белка, а также азота мочевины и нейтрофилов.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о болезнях, которые туристы могут привезти из отпуска. Так, в странах Африки отдыхающие рискуют заразиться желтой лихорадкой или малярией. В Индии распространенной болезнью является амебиаз. В Таиланде или во Вьетнаме же распространена проблема паразитов, вроде подкожного червя и эхинококков.