Терапевт рассказал о болезнях, которые можно привезти из отпуска

Фото: depositphotos/cristaltran

Туристы рискуют привезти опасные болезни из жарких стран, поэтому к отпуску нужно готовиться заранее. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

Врач предупредил об опасности поездок в страны Африки. В странах этого континента отдыхающие рискуют заразиться желтой лихорадкой или малярией. Поэтому перед посещением этих стран терапевт настоятельно рекомендует сделать вакцину от желтой лихорадки, запастись противомалярийными препаратами, а также сделать прививки от гепатита А, дифтерии и столбняка.

В Индии распространенной болезнью является амебиаз. Хухрев отметил, что в категорию риска попадают все приезжающие.

"Бывалые дипломаты едут в Индию с чемоданом консервов. Воду там нужно пить только из бутылок, к еде относиться очень осторожно. Это весьма неприятное заболевание – кровавый понос, нет никаких сил, рвота, и это может тянуться достаточно долго и приводить к анемии", – предупредил врач.

Следует быть осторожным тем людям, которые планируют провести отпуск в Таиланде или во Вьетнаме. Там, по словам Хухрева, распространена проблема паразитов.

"Всякие паразиты: ришта, то есть подкожный червь, эхинококки и прочие. Особенно на пляжах, где люди ходят босиком, и там же гадят зараженные собаки. В их кале есть яйца, из которых, если они прилипнут к коже человека, вылупится личинка и начнет под кожей буравить тоннели, ползать, формировать своеобразный "метрополитен", – констатировал доктор.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, как обезопасить себя в период отпуска. По словам врача, длительное пребывание на солнце чревато развитием раковых опухолей.

Кроме того, Черемушкин указывает на пагубность долгих перелетов. Онколог пояснил, что смена климата и часовых поясов плохо сказываются на иммунитете.