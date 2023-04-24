10:41Общество
Терапевт рассказал о болезнях, которые можно привезти из отпуска
Фото: depositphotos/cristaltran
Туристы рискуют привезти опасные болезни из жарких стран, поэтому к отпуску нужно готовиться заранее. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
Врач предупредил об опасности поездок в страны Африки. В странах этого континента отдыхающие рискуют заразиться желтой лихорадкой или малярией. Поэтому перед посещением этих стран терапевт настоятельно рекомендует сделать вакцину от желтой лихорадки, запастись противомалярийными препаратами, а также сделать прививки от гепатита А, дифтерии и столбняка.
В Индии распространенной болезнью является амебиаз. Хухрев отметил, что в категорию риска попадают все приезжающие.
"Бывалые дипломаты едут в Индию с чемоданом консервов. Воду там нужно пить только из бутылок, к еде относиться очень осторожно. Это весьма неприятное заболевание – кровавый понос, нет никаких сил, рвота, и это может тянуться достаточно долго и приводить к анемии", – предупредил врач.
Следует быть осторожным тем людям, которые планируют провести отпуск в Таиланде или во Вьетнаме. Там, по словам Хухрева, распространена проблема паразитов.
"Всякие паразиты: ришта, то есть подкожный червь, эхинококки и прочие. Особенно на пляжах, где люди ходят босиком, и там же гадят зараженные собаки. В их кале есть яйца, из которых, если они прилипнут к коже человека, вылупится личинка и начнет под кожей буравить тоннели, ползать, формировать своеобразный "метрополитен", – констатировал доктор.
Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, как обезопасить себя в период отпуска. По словам врача, длительное пребывание на солнце чревато развитием раковых опухолей.
Кроме того, Черемушкин указывает на пагубность долгих перелетов. Онколог пояснил, что смена климата и часовых поясов плохо сказываются на иммунитете.
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