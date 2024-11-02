Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах туристов на неизвестный вирус в Турции

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Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на неизвестный вирус, сообщила пресс-служба ведомства.

Между Роспотребнадзором и турецким Минздравом действует меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, указали представители российского ведомства. Документ предусматривает оперативный обмен данными и содействие при проведении эпидемиологических расследований в тех случаях, когда инфекции выявляются среди граждан одного из государств, пребывающих в этот момент на территории второго.

Вместе с тем представители ведомства напомнили, что для профилактики различных заболеваний необходимо тщательно мыть руки после возвращения из общественных мест. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал использовать для питья и мытья фруктов и овощей только бутилированную или кипяченую воду, а также отказаться от контактов с людьми, у которых проявляются признаки респираторных и кишечных инфекций.

"В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", – резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее в некоторых телеграм-каналах начали распространяться сообщения о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek. Отмечалось, что заразиться успели уже несколько десятков туристов из России, в том числе дети. По данным СМИ, температура у заболевших держалась выше 39, а сбить ее лекарствами самостоятельно не удавалось. Из-за этого заразившимся пришлось обращаться в больницу.

Позже администрация отеля Sirene Belek в турецкой Анталье опровергла информацию о массовом заболевании российских туристов.

Роспотребнадзор тем не менее взял ситуацию на контроль.

