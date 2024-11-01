Роспотребнадзор назвал минимальными риски распространения оспы обезьян в РФ

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Угроза распространения оспы обезьян на территории России является минимальной, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторят все риски санитарно-эпидемиологического характера. В РФ заблаговременно были приняты меры для выявления опасного заболевания", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль.

Ранее вакцина от оспы обезьян под названием MVA-BN от датского производителя прошла предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Таким образом, она станет первой вакциной, которая поможет в борьбе с оспой обезьян.

До этого ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.