Роспотребнадзор представил новые методические указания по эпиднадзору за коклюшем

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Роспотребнадзор разработал методические указания по эпиднадзору за коклюшной инфекцией, с их помощью можно будет прогнозировать развитие ситуации и давать оценку эффективности принятых мер против болезни, говорится на сайте ведомства.

Документ предоставляет разъяснение порядка организации надзора за коклюшем, а также алгоритм его проведения, что позволит предупредить распространение и снизить заболеваемость инфекцией. В методических указаниях также раскрыты основные аспекты мониторинга заболеваемости и смертности от коклюша.

Кроме того, в документе представлена информация о контроле за своевременностью и охвате профилактическими прививками детей, а также по наблюдению за противококлюшным иммунитетом с помощью мониторинга в индикаторных группах детей.

Ранее в ведомстве сообщили, что заболеваемость коклюшем на территории России снизилась более чем в семь раз в прошлом месяце, если сравнивать с началом 2024 года. При этом в основном регистрируются легкие и среднетяжелые формы заболевания без дальнейшего распространения инфекции.