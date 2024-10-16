В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по холере остается стабильной

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Ситуация по холере в России остается стабильной, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Помимо этого, в настоящее время надзорное ведомство мониторит ситуацию с холерой на севере Ливана.

"В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции", – говорится в заявлении.

Ведомство осуществляет контроль в пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр", которая позволяет анализировать эпидемические риски и определять у граждан признаки инфекционных заболеваний. Это позволяет "купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации" в России.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство не обнаружило случаев заболевания холерой в новых регионах РФ. Там установили алгоритм работы и составили перечень необходимых профилактических и противоэпидемических мер. В надзорном органе подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле.

