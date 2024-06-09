Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости корью, коклюшем и бруцеллезом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала ежегодный доклад о статистике заболеваемости за 2023 год, в котором выявила росте заболеваемости корью, коклюшем и бруцеллезом. Об этом сообщает РБК.

В документе указано, что общее число заражений снизилось на 30% относительно 2022-го, но для отдельных заболеваний показатели увеличились. Так, заболеваемость коклюшем увеличилась 7,6 раза, корью – в 7 раз, гемофильной инфекцией – в 2,8 раза, туляремией – в 2,4 раза, вирусной внебольничной пневмонией – в 5,6 раза, коронавирусной инфекцией – в два раза, энтеровирусными инфекциями и бруцеллезом – в 1,5 раза.

Представители Роспотребнадзора объяснили рост заболеваемости корью "очередным циклическим подъемом" – из-за проблем с вакциной.

Ранее в Федеральной службе сообщили о постепенном снижении заболеваемость корью в РФ. Однако в некоторых странах ситуация с корью более серьезная. На фоне этого специалисты предупреждают о риске завоза инфекции в Россию. Распространение заболевания остается контролируемым.