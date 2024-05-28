28 мая, 20:58Общество
Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью в РФ постепенно снижается
Фото: Москва 24/Евгений Самарин
В настоящее время в РФ снижается заболеваемость корью, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
"Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью. В последние месяцы наблюдается постепенное снижение. Благодаря проводимым мероприятиям более 90% очагов кори не имеют дальнейшего распространения", – уточнили в ведомстве.
При этом эпидемиологи обращают внимание, что в некоторых странах ситуация с корью более серьезная. На фоне этого специалисты предупреждают о риске завоза инфекции в Россию. Распространение заболевания остается контролируемым, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее случай заболевания корью зафиксировали на улице Липецкой в столичном районе Бирюлево Восточное. Специалисты незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая заболевания в домашнем очаге.
Роспотребнадзор выслал в городские поликлиники, обслуживающие взрослых и детей, предписания о проведении экстренной вакцинации против кори жильцам дома, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью.
Роспотребнадзор начал проверку по факту выявления случая заболевания корью в МГУ