Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью в РФ постепенно снижается

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В настоящее время в РФ снижается заболеваемость корью, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

"Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью. В последние месяцы наблюдается постепенное снижение. Благодаря проводимым мероприятиям более 90% очагов кори не имеют дальнейшего распространения", – уточнили в ведомстве.

При этом эпидемиологи обращают внимание, что в некоторых странах ситуация с корью более серьезная. На фоне этого специалисты предупреждают о риске завоза инфекции в Россию. Распространение заболевания остается контролируемым, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее случай заболевания корью зафиксировали на улице Липецкой в столичном районе Бирюлево Восточное. Специалисты незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая заболевания в домашнем очаге.

Роспотребнадзор выслал в городские поликлиники, обслуживающие взрослых и детей, предписания о проведении экстренной вакцинации против кори жильцам дома, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью.

