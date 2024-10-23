Минздрав РФ предупредил о росте биологических угроз в мире

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В мире наблюдается рост биологических угроз, связанный в основном с изменением свойств и форм патогенов, а также из-за распространения новых инфекций, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Не вызывает сомнений необходимость повышения готовности медицинских организаций к реагированию и эффективным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемического характера", – цитирует его РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что большие надежды возлагаются на специалистов медико-профилактического профиля, которые должны в случае опасности обеспечить изоляцию, маршрутизацию и функциональное зонирование для защиты медработников, пациентов и населения.

Особую роль в защите граждан от новых инфекций, сказал Мурашко, играет вакцинация, благодаря которой удалось в сотни и тысячи раз снизить заболеваемость корью, коклюшем и дифтерией.

Тем временем в Москве вакцинацию от гриппа прошли более 3,5 миллиона человек. В целом в городе наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. На территории всей РФ при этом заболеваемость коронавирусной инфекцией уменьшилась на 11,4%, а число госпитализаций снизилось на 4,7%.

