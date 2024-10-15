Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 11,4% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией уменьшилась в России на 11,4% за минувшую неделю. Число госпитализаций снизилось на 4,7%. Соответствующие данные представил Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Показатели заболеваемости выросли в 25 субъектах, рост госпитализаций зафиксировали в 36 регионах. Скончались от коронавируса 36 пациентов.

Справились с инфекцией 34 127 человек – на 4,1% меньше, чем неделей ранее.

Новый штамм COVID-19 XEC не был выявлен в Москве в сентябре, сообщила ранее заммэра Анастасия Ракова.

Сентябрьский мониторинг вирусов показал, что эпидемиологическая ситуация в городе полностью соответствует сезону, уточнила Ракова. По ее данным, сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%). Другие вирусы занимают в структуре менее 10%.

