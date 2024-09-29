ФМБА пообещало эффективность вакцины "Конвасэл" против варианта COVID XEC

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Создаваемый вакциной "Конвасэл" иммунный ответ может бороться с вариантом коронавирусной инфекции XEC. Антигенный состав меняться не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

"Иммунный ответ, создаваемый вакциной "Конвасэл", по отношению к новому варианту XEC будет таким же точным и сильным, как и по отношению к исходному уханьскому варианту", – отмечается в сообщении.

Эффективность вакцины "Конвасэл" против коронавируса составляет 85,2% после третьей фазы испытаний. Среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%. В исследовании участвовали 5 229 добровольцев: 3 486 в группе вакцинации и 1 743 в группе плацебо, уточнило агентство.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ ожидается осенью. Глава ведомства Анна Попова объяснила, что инфекция превратилась в сезонное заболевание, особых рисков для россиян не отмечается. Самая главная задача в этом вопросе – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия, подчеркнула она.

