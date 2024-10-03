Новый штамм COVID-19 XEC не выявлен в Москве в сентябре

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В сентябре в Москве не выявили ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса XEC, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, в столице четко отработана система управления при различных сезонных заболеваниях, в том числе коронавирусе. Перед началом эпидсезона специалисты анализируют всех заболевших для тотального изучения структуры заболеваемости в городе, а также проводят полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ, чтобы понимать генетическую изменчивость возбудителя.

Сентябрьский мониторинг вирусов показал, что эпидемиологическая ситуация в Москве полностью соответствует сезону, уточнила Ракова. По ее данным, сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%). Другие вирусы занимают в структуре менее 10%.

"Самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLiRT. А новый штамм XEC не обнаружен. Стоит отметить, что именно он на сегодняшний день является вторым по распространенности в странах Европы и встречается у 12% заболевших", – подчеркнула заммэра.

Между тем, по сведениям медиков, пациенты с коронавирусом достаточно быстро идут на поправку. Болезнь зачастую проходит легко и без осложнений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она подчеркнула, что в настоящее время наблюдается высокий уровень заболеваемости риновирусами, что является характерной для сезона ситуацией.

Между тем эффективность вакцины "Конвасэл" против коронавируса составляет 85,2% после третьей фазы испытаний. Среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%. В исследовании участвовали 5 229 добровольцев: 3 486 в группе вакцинации и 1 743 в группе плацебо.