Роспотребнадзор заявил, что штамм коронавируса FLiRT остается преобладающим в РФ

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В настоящее время в России преобладает штамм коронавируса FLiRT, сообщил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Что касается XEC, то это вариант того же FLiRT, подчеркнул эксперт. По словам Горелова, отмечается незначительный его подъем.

"Статистика респираторных инфекций в этом сезоне несколько превышает среднемноголетние значения", – передает Агентство "Москва" слова Горелова.

Он добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ выше, чем в других регионах.

Ранее сообщалось, что в большинстве случаев штамм коронавируса ХЕС вызывает легкие случаи заболевания у людей, поэтому возможность новой пандемии исключена.

На данный момент в России зарегистрированы два случая заболевания штаммом – в Уфе и Ростовской области. Однако, по словам инфекциониста, ситуация там спокойная, и нет причин для беспокойства. Новый вариант коронавируса быстро распространяется, особенно в Европе. Однако в России пока нет оснований для беспокойства, заверяет эксперт.

Между тем Роспотребнадзор заявил, что симптомы варианта коронавируса ХЕС напоминают проявления прошлых штаммов заболевания. Штамм стал рекомбинантом двух появившихся ранее подвариантов "Омикрона" FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3. В числе симптомов специалисты ведомства выделили лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния и аппетита, а также боли в теле, усталость, головную боль и насморк.