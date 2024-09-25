Два случая заболевания вариантом коронавируса XEC выявили в России

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Специалисты выявили два случая заболевания вариантом новой коронавирусной инфекции XEC в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что случаи заболевания вариантом коронавируса XEC зафиксировали в Ростовской области и в Уфе. Данный вариант имеет схожие симптомы с более ранними субвариантами FLiRT Омикрона, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Для защиты от болезни на фоне подъема заболеваемости россиянам порекомендовали использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения, а также избегать контакта с больными людьми.

С 16 по 22 сентября в Москве число заболевших COVID-19 сократилось с 7 196 до 6 736 человек, то есть почти на 460 человек, или на 6,4%.

В целом эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. Среди заболевших преобладают пациенты с ОРВИ, главным образом с риновирусом и COVID-19, что соответствует показателям первой половины сентября 2023 года.