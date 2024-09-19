Ракова назвала эпидситуацию в Москве соответствующей сезону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Среди заболевших преобладают пациенты с ОРВИ, главным образом с риновирусом и COVID-19, что соответствует показателям первой половины сентября 2023 года. На протяжении всего года в столице проводится мониторинг эпидемически значимых инфекционных возбудителей, которые циркулируют среди москвичей. Это позволяет оперативно трансформировать городскую инфраструктуру исходя из прогнозируемой заболеваемости.

Вице-мэр рассказала, что в преддверии осеннее-зимнего периода, когда наблюдается сезонный подъем заболеваемости, проведен широкий мониторинг среди заболевших для определения доминирующего вируса. Сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (65%) и коронавирус (27%). Парагрипп, аденовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, RS-вирус, бетакоронавирусы, коронавирусы NL-63, 229Е и HKU занимают в структуре меньше 10%, уточнила Ракова.

По ее словам, самым распространенным штаммом COVID-19 в столице остается FLIRT, а именно его генетические линии. Пациенты довольно быстро выздоравливают, сама болезнь зачастую проходит легко и без осложнений.

Говоря о мировых тенденциях, заммэра отметила, что распространенные в других странах штаммы сейчас слабо пересекаются с имеющимися в Москве. В столице наблюдается небольшой ожидаемый рост заболеваемости, однако он находится в пределах нормы, заверила она.

Более того, Ракова напомнила горожанам о необходимости своевременной вакцинации от гриппа. Согласно ее данным, в рамках секвенирования в незначительном количестве был выявлен грипп В (менее 1%), грипп А пока не обнаружен. В связи с этим она призвала москвичей сейчас позаботиться о профилактике гриппа, ведь стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается через 10–15 дней. Сделать прививку граждане могут в городских поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации у станций метро, МЦК и железнодорожных станций.

Кампания по вакцинации против гриппа началась в России 4 сентября. Старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В состав российской вакцины входят штаммы вируса гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидсезоне.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в этом году закуплена вакцина от гриппа с повышенным антигенным составом, предназначенная для пожилых людей. Повышенный антигенный состав позволяет укреплять иммунитет, пояснил глава ведомства.