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17 сентября, 14:37

Общество

Песков заявил, что решение о вакцинации Путина от гриппа будет зависеть от мнения врачей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Решение о том, будет ли Владимир Путин делать прививку от гриппа на фоне сезонного роста заболеваемости, будет принято на основании рекомендаций врачей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не могу ответить на этот вопрос. Это все-таки личная информация", – подчеркнул он, когда журналисты поинтересовались, намерен ли Путин вакцинироваться от гриппа или он уже сделал это.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю выросла в России на 49,7%. Около 17% заражений медики выявили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

При этом Путин не обсуждал с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой введение повсеместного масочного режима на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, отметил Песков. Он также обратил внимание, что в ходе встречи они не говорили о возможных пандемиях.

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