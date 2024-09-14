Мурашко сообщил о закупке вакцины от гриппа с повышенным антигенным составом

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Вакцина от гриппа с повышенным антигенным составом, которая предназначена для граждан старшего возраста, была закуплена в этом году. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время поездки в Северную Осетию, передает ТАСС.

Министр объяснил, что повышенный антигенный состав, который входит в вакцину, позволяет укреплять иммунитет. При этом Мурашко уточнил, что более 20 миллионов доз вакцин от гриппа уже отгружено в рамках подготовки к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ.

Кампания по вакцинации против гриппа в РФ началась 4 сентября. Старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В состав отечественной вакцины входят штаммы вируса гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне.

Уже более 6,5 миллиона россиян сделали прививки от гриппа. Ожидается, что в этом сезоне вакцинацию пройдет до 60% населения страны.

