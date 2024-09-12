В РФ появится долговременная вакцина от гриппа

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НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ занимается разработкой долговременной вакцины от гриппа. Об этом "Интерфаксу" заявил директор института Дмитрий Лиознов.

"У нас вакцина для интраназального применения. Фактически она направлена против вируса гриппа А, чтобы защитить нас и чтобы ее можно было вводить раз в несколько лет", – рассказал он в кулуарах проходящей в Новосибирске научно-практической конференции в честь 120-летия местной Городской инфекционной клинической больницы № 1.

Лиознов отметил, что в качестве вектора в вакцине используется вирус гриппа А. Препарат подбирается непосредственно к циркулирующему штамму инфекции, напомнил он. По его словам, работа над "универсальной" вакциной от гриппа ведется во многих странах, однако успеха пока нет.

Последние клинические исследования, продолжил он, прошли в Израиле. Они вышли в "поле", началась вакцинация людей и оказалось, что препарат не работает.

По его мнению, перспективными являются мРНК-вакцины. Но с доставкой вакцины есть сложности. Кроме того, нужно изучить долгосрочные эффекты, уточнил Лиознов.

"Мы увидели краткосрочную безопасность, вроде более или менее, нужно изучить долгосрочную", – заключил директор НИИ.

Ранее сообщалось, что свыше 6,5 миллиона россиян сделали прививки от гриппа. Ожидается, что в этом сезоне вакцинацию пройдет до 60% населения страны.

Кампания по вакцинации против гриппа в РФ началась 4 сентября. Старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В состав отечественной вакцины входят штаммы вируса гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне.