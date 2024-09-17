Роспотребнадзор заявил о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ в РФ на 49,7%

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю выросла в России на 49,7%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Вместе с тем за прошедшие семь дней в стране было зарегистрировано более 705 тысяч случаев заболевания. При этом около 17% заражений медики выявили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту прививку от гриппа сделали около 12 миллионов человек, добавили в ведомстве.

Кроме того, за неделю в России выявили свыше 32 тысяч случаев заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора, это на 29,8% выше, чем неделей ранее.