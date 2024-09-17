Песков сообщил, что в России не обсуждается введение масочного режима из-за ОРВИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин не обсуждал с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой введение повсеместного масочного режима на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это никак не обсуждалось", – сказал представитель Кремля, добавив, что темы возможных пандемий не было в повестке встречи.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ в РФ на 49,7%. За прошедшие семь дней в стране было зарегистрировано более 705 тысяч случаев заболевания. При этом около 17% заражений выявили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Кроме того, за неделю в России выявили свыше 32 тысяч случаев заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора, этот показатель на 29,8% выше показателей предыдущей недели.