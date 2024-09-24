Количество заболевших COVID-19 в Москве сократилось более чем на 6% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 16 по 22 сентября в Москве число заболевших COVID-19 сократилось с 7 196 до 6 736 человек, то есть почти на 460 человек, или на 6,4%. Об этом сообщается на сайте "Объясняем.РФ".

За последние семь дней в столице с коронавирусом госпитализировали 231 человека, скончались 6 человек. По данным портала, рост числа заболевших в столице продолжался девять недель подряд до этого.

Тем временем в России на 32-й неделе года, с 9 по 15 сентября, было выявлено свыше 32 тысяч случаев заболевания ковидом, что оказалось почти на 30% выше, чем на 31-й неделе. Рост заболеваемости был выявлен в 68 регионах страны, число госпитализаций выросло в 39 субъектах.