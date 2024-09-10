Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла на 17,3% за неделю

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 17,3% в РФ за минувшую неделю. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций увеличилось в 39 российских субъектах. Рост заболеваемости произошел в 68 регионах страны.

Как уточнил оперативный штаб, за прошедшую неделю выздороветь смогли 20 505 пациентов, что на 17,2% больше по сравнению с неделей ранее. При этом 34 человека скончались от заболевания.

Роспотребнадзор связал подъем заболеваемости COVID-19 в России с сезонностью. При этом, по словам представителей ведомства, ситуация с вирусом остается стабильной. Подобные всплески, как правило, объясняются изменениями в погоде и повышенной активностью людей, уточнили эксперты.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала россиян о скором росте заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, это должно было произойти осенью. Она отмечала, что коронавирус превратился в сезонное заболевание.

