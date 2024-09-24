Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 25% за неделю

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась практически на 25% за последнюю неделю в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Так, за неделю было выявлено более 880 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ. При этом рост среднероссийского показателя по заболевшим зафиксирован в 40 регионах России.

Однако, как уточняет Роспотребнадзор, около 16,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой введение повсеместного масочного режима на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Он также обратил внимание, что в ходе встречи они не говорили о возможных пандемиях.

В свою очередь, заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в Москве как соответствующую сезону. Среди заболевших, по ее словам, преобладают пациенты с ОРВИ, главным образом с риновирусом и COVID-19, что соответствует показателям первой половины сентября 2023 года.

