Врач Водовозов назвал симптомы самого распространенного в Москве штамма COVID-19

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Штамм коронавируса FLiRT, который остается самым распространенным в Москве, легко спутать с обычной ОРВИ, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Водовозов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в Москве полностью соответствует сезону. По ее данным, сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%). Другие вирусы занимают в структуре менее 10%. При этом самым распространенным штаммом коронавируса в столице остается FLiRT. В свою очередь, новый штамм XEC не обнаружен.

Водовозов отметил, что симптомы FLiRT ничем не отличаются от предыдущих штаммов SARS-CoV-2. Специфических признаков у него нет, поэтому его можно спутать с ОРВИ: к примеру, у заболевших может наблюдаться повышение температуры, заложенность носа, кашель и боль в горле.

Врач напомнил, что на сегодняшний день 100-процентной защиты от вируса не существует, но снизить риски заражения можно, соблюдая санитарно-гигиенические нормы.

"Ношение маски поможет не только в профилактике коронавируса, но и активизирующегося в осенний сезон гриппа", – подчеркнул эксперт.



Алексей Водовозов врач-терапевт Во время пандемии было доказано, что даже обработка рук санитайзерами позволила снизить уровень заболеваемости не только коронавирусом, но и респираторными инфекциями. Поэтому можно носить с собой салфетки, пропитанные спиртом, или санитайзеры и обязательно обрабатывать руки.

Если человек все-таки заболел, лучше остаться дома, чтобы не распространять вирус.

"Кто-то, может быть, и перенесет на ногах, а кто-то заразится и заболеет очень тяжело. Особенно люди из группы риска, например пожилые. Поэтому нужно беречь себя и окружающих, если заболели, берите больничный и начинайте лечиться", – отметил терапевт.

В свою очередь, в период болезни нужно соблюдать постельный режим, пить теплую воду и избегать какой-либо нагрузки.

"Таким образом мы просто помогаем организму справиться с задачей, потому что все основное делает наш иммунитет", – заключил Водовозов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что употребление спиртного, курение, стресс и недосып ослабляют иммунную защиту организма и делают его более уязвимым перед инфекциями. Для укрепления иммунитета рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, высыпаться, быть физически активными и научиться справляться со стрессом, а также избегать вредных привычек.