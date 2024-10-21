Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает

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Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков, сообщает Bild со ссылкой на президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.

По его словам, человечество снова теряет достижения современной медицины и возвращается во времена до открытия пенициллина.

В материале приводятся две основные причины такого явления. В частности, это возросшее после пандемии коронавируса число туристических поездок и потребление большого количества самих антибиотиков, даже для лечения респираторных заболеваний.

"Обычно они вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств, <…> антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости", – говорится в статье.

В ней также приводится исследование, согласно которому к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть более 39 миллионов человек по всему миру. Уже сегодня от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами, в одном лишь Евросоюзе ежегодно погибают 35 тысяч человек.

Усугублению кризиса также способствуют нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование соответствующих исследований, отмечают авторы статьи. По их данным, с 2017 года было одобрено только 12 новых антибиотиков.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что бесконтрольный прием противовирусных препаратов опасен тем, что вместо реальной проблемы пациенты занимаются предположительной, доверяя лишь догадкам.

По словам специалиста, до сих пор неизвестно, что будет с организмом при длительном приеме противовирусных, однако это все равно приводит к некоторым последствиям. При этом врач уточнила, что такие лекарства не разрушают клеточные стенки вируса напрямую. Они усиливают внутренние резервы организма.