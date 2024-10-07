Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона в РФ

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У российских ученых есть идеи и разработки препаратов для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, которые могут представить неплохой результат. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня у наших ученых есть уже определенные идеи, разработки, которые, на наш взгляд, могут дать весьма неплохой результат в этом направлении", – цитирует его РИА Новости.

По словам министра, для сохранения ментального здоровья необходимо поддерживать когнитивные функции и разрабатывать лекарства, которые смогут победить заболевания.

В апреле этого года министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, который продемонстрировал высокий уровень эффективности и безопасности. После регистрации препарата компания-производитель начала его выпуск.

Уже в июле первый пациент в России с болезнью Бехтерева в рамках системы ОМС получил терапию новым препаратом. Он способствует торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита.

