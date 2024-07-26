В РФ первый пациент получил новый препарат для терапии болезни Бехтерева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый пациент в России с болезнью Бехтерева в рамках системы ОМС получил терапию новым препаратом "Cенипрутуг", который разработала биотехнологическая компания BIOCAD совместно с группой ученых РНИМУ имени Пирогова. Лечение проходит в Санкт-Петербурге на базе клиники СПбГУ, сообщает "Лента.ру".

В медучреждении рассказали, что введение препарата проводилось под контролем заведующей терапевтическим отделением, врача-ревматолога Елизаветы Василенко, которая имеет большой опыт в назначении генно-инженерных биологических препаратов. После проведения инфузии пациент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

"Сенипрутуг" – первый в мире препарат, потенциально способный остановить развитие болезни Бехтерева. Он способствует торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита.

В конце апреля этого года Минздрав РФ зарегистрировал "Cенипрутуг", продемонстрировавший высокий уровень эффективности и безопасности. После регистрации препарата компания-производитель начала его выпуск.

Также министерство зарегистрировало первый в классе медикамент для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита – МНН "Гофликицепт". Он разработан с нуля и будет производиться в России. Эффективность МНН "Гофликицепт" подтвердили в исследовании, проведенном при участии ФГБУ НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава РФ.