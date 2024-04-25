Минздрав РФ исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Фото: depositphotos/Farion_O

Минздрав России утвердил новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов, который исключает антибиотики из списка зарегистрированных лекарств для лечения острых респираторных вирусных инфекций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместе с тем в новую версию стандарта были добавлены другие препараты для лечения, в частности, "Кагоцел". Также в список инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.

Кроме того, в новом стандарте расширили перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Теперь, помимо консультации у терапевта, инфекциониста, оториноларинголога, невролога и кардиолога, можно получить помощь акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога.

Ранее сообщалось, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что к концу апреля все подъемы заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом сойдут на нет. Она отметила, что в этом сезоне вирусы ведут себя прогнозируемо.