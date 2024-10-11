В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости ОРВИ и гриппом к Новому году

Фото: depositphotos/alexraths

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России ожидается к Новому году или во время новогодних праздников. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на пресс-конференции "Профилактика гриппа и ОРВИ".

"У нас было затянувшееся лето, и поэтому эпидсезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки", – передает ее слова РИА Новости.

Тем не менее, уточнила Пшеничная, не прогнозируется каких-то необычных тенденций в этом году.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди москвичей. Эпидситуация в городе остается стабильной. Снижение заболеваемости регистрируется среди совокупного населения, в том числе взрослых людей и детей от 7 до 14 лет.