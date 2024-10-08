За неделю в Москве выявили 5 079 случаев COVID-19

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С 30 сентября по 6 октября в Москве выявили 5 079 случаев коронавируса, сообщает федеральный штаб по COVID-19.

В больницы за неделю попали 209 человек, перебороли болезнь 5 952 человека. При этом 8 человек скончались.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,7%. По итогам 40-й недели в России зафиксировано более 33 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Роспотребнадзор продолжает пристально следить за ситуацией с новым вариантом коронавируса – XEC, всего за весь период было зарегистрировано восемь случаев заражения.

Между тем, по данным ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране снизился за неделю на 4,8%, всего выявили свыше 847 тысяч заболевших. При этом превышение среднего показателя по России зафиксировано в 48 регионах, 16% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.